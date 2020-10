Biedronka zmienia godziny otwarcia! W jakich godzinach będzie można zrobić zakupy? 

Już od jutra, czyli od 10 października, w całej Polsce, z wyłączeniem "stref czerwonych" będzie obowiązywała "strefa żółta". Wiąże się to z obowiązkiem zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Podczas jutrzejszej konferencji prasowej rząd ogłosi kolejne szczegóły. Tymczasem Biedronka z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju ponownie zmienia godziny otwarcia. Zostaną one wydłużone, by klienci mogli robić zakupy bez narażania się na przebywanie ze zbyt wieloma ludźmi.

Zobacz także: Polska od soboty w żółtej strefie! Jakie kary grożą za brak maseczki?

Biedronka wydłuża godziny otwarcia

Sieć sklepów Biedronka już od tego weekendu będzie działać podobnie jak wiosną tego roku, kiedy wybuchła pandemia koronawirusa. Jest to reakcja na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i ma być próbą „podniesienia bezpieczeństwa oraz komfortu zakupów”.

Władze Biedronki poinformowały, że od najbliższego weekendu prawie 2600 marketów będzie działać co najmniej do godz. 23, a niektóre z nich będą czynne całodobowo:

Jako lider rynku czujemy się odpowiedzialni za promowanie dobrych rozwiązań. Akcja 24 umożliwia zakupy niezbędnych produktów w całej Polsce w bezpiecznych warunkach. Klienci docenili to rozwiązanie za pierwszym razem, wierzymy, że teraz będzie tak samo – przekazał Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny sieci sklepów Biedronka.

O wydłużaniu pracy kolejnych lokalizacji władze Biedronki będą informować w najbliższych dniach. Dłuższe godziny otwarcia marketów mają sprawić, że na terenie sklepów będzie jednocześnie przebywać mniej klientów, co ma zagwarantować bezpieczeństwo i komfort zakupów.

Zobacz także: Eksperci ostrzegają przed podróżami na cmentarze! "Grobów do odwiedzania będzie znacznie więcej"

Biedronka reaguje na sytuację epidemiologiczną w kraju i wydłuża godziny otwarcia sklepów.

East News

2600 lokalizacji będzie czynnych co najmniej do 23:00, a aż 40 lokalizacji będzie czynnych całodobowo.