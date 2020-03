Ania z "Rolnik szuka żony" samotnie wychowuje 12-letniego syna. Jan, podobnie jak inne dzieci w Polsce, przez najbliższe dwa tygodnie będzie uczył się w domu.

Decyzją rządu wszystkie szkoły i inne placówki oświatowe w kraju zostały zamknięte na okres przynajmniej dwóch tygodni. W tym czasie apeluje się o pozostanie w domach.

Ania z "Rolnik szuka żony" pokazała jak organizuje czas synowi. Internauci są podzieleni.

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Małgosia z "Rolnik szuka żony" pełna obaw: "Bronimy się domowymi sposobami"

Ania z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie ze wspólnego spaceru z synem. Jaś miał ze sobą piłkę, którą kopał, krocząc obok mamy:

Pomysł na spacerowanie w okresie kwarantanny nie spodobał się części internautów, którzy postanowili wyrazić swoją opinię:

- Kwarantanna obowiązuje każdego... Was powinna również jak nie dla wszego bezpieczeństwa to dla innych

- #zostajewdomu i rozsądnie i odpowiedzialnie byłoby się tego trzymać.

- Kwarantanna to nie ferie. Wszyscy wyjdźmy na chwilę i bądźmy jak Włosi 👏 no super. - napisali zdenerwowani