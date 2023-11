4 z 5

Mariusz Szczygieł w końcu poznał Korę 4 lata później. Bardzo przeżywał to pierwsze spotkanie. Zaskakujące było to, co zrobił tuż przed nim!

Poznaliśmy się cztery lata później, gdy zacząłem pracę w swojej pierwszej redakcji („Na Przełaj”) i pojechałem do Krakowa na wywiad. Wykonałem dzień wcześniej coś strasznego: miałem jeszcze trądzik, więc poszedłem do kosmetyczki, żeby się Korze spodobać. Do głowy mi nie przyszło, że od kosmetyczki wychodzi się wstanie gorszym, niż przychodzi. 9...) Przyjechałem więc do Krakowa z czerwoną twarzą, niepewnością, kompleksami i podziwem dla swojej idolki - pisze GW.

Zobacz: "Dziś umarła Kora, ale również dziś narodziła się legenda Kory" Tomasz Raczek o śmierci przyjaciółki