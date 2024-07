Kora zaimponowała wszystkim swoją dzielną postawą na castingach do kolejnej edycji "Must Be The Music". Artystka wytrzymała na planie nawet do dziesięciu godzin dziennie. Tylko raz piosenkarka poprosiła producentów o krótką przerwę. W utrzymaniu takiej formy pomaga gwieździe specjalnie przygotowana dla niej restrykcyjna dieta wysokoenergetyczna.

Gwiazda je niewielkie posiłki, które głównie składają się z jaj i twarogu. Nie korzysta, tak jak pozostała ekipa, z cateringu, a sama przygotowuje sobie posiłki.

- Drugiego dnia zrobiła sobie jeden dodatkowy, 15-minutowy odpoczynek. Może trochę schudła, ale nie straciła poczucia humoru i ciętego języka. Co chwilę docinała Roguckiemu - zdradza "Fleszowi" osoba z produkcji.

Taka postawa bardzo spodobała się Ninie Terentiew, która zapewniła "Flesz", że chociaż Kora może liczyć na specjalne traktowanie to z niego nie korzysta.

Wokalistka nie opowiada na razie o swojej chorobie, ale wiele wskazuje na to, że najgorsze już za nią.

