Kora i Kamil Sipowicz, mimo choroby gwiazdy, starali się wieść normalne życie. Spędzali razem niemal każdą wolną chwilę. Czytali książki, oglądali filmy, trzymali się za ręce. Wszystko skończyło się, gdy u Kory pojawiły się przerzuty do mózgu. To właśnie wtedy piosenkarka zaczęła tracić kontakt z rzeczywistością. Zaczęło się od nieracjonalnego zachowania w kuchni, kiedy to przerzucała brudne talerze z ręki do ręki, by zabrać je potem do swojej sypialni. Kora potrafiła także wpaść na oddział onkologiczny w Zamościu i wykrzykiwać, że to tamtejsi pacjenci mordowali Żydów.

- Przerzut na mózg to jest koszmar, którego nie zrozumie nikt, kto nie miał z tym do czynienia. Kora przeszła piekło, a ja z nią. Był moment, gdy mówiła, że jest bardzo szczęśliwa, że wręcz wstydzi się tego, że jak jest szczęśliwa. A potem zaczynała się jazda w przeciwnym kierunku. Kazała nam zmieniać dywany z pokoju do pokoju, przenosić łóżka. Krzyczała, że wszystko jest źle. Równo, nierówno, góra, dół. Była w niezwykłym stanie pobudzenia. Wszystko, co możesz sobie wyobrazić najgorszego, to było - zdradza Kamil Sipowicz w rozmowie z "Newsweekiem".

Mimo tych trudności mąż Kory nie zdecydował się oddać jej do hospicjum. Artystka skorzystała jednak z pomocy pielęgniarzy, którzy przyjeżdżali do niej do domu, podawali leki i byli na każde zawołanie.

- Przyszedł jednak moment, gdy zaczął się ból. Kora zaczęła strasznie krzyczeć. Nie mogłem się dodzwonić do hospicjum. Myślałem, że oszaleję. W końcu przyjechali, dali dożylnie relanium, bo jest skuteczniejsze od morfiny, odbarczyli, bo była zatruta moczem. W tej chorobie człowiek wszystkiego się uczy w biegu, na żywym, cierpiącym organizmie - wyznaje Kamil Sipowicz.

