Muzycy z zespołu Ex Maanam pochwalili się nową wokalistką! Pół roku po śmierci Kory poznaliśmy następczynię słynnej artystki. Nowa wokalistka razem z Ex Maanamem już wkrótce wyruszy w trasę koncertową poświęconą właśnie Korze. Kim jest piosenkarka, która dołączyła do zespołu? Okazuje się, że to aktorka, którą możecie kojarzyć m.in. z ról w takich hitach jak "M jak miłość" czy "Pierwsza miłość"!

Zauroczyła nas swoją urodą, talentem, osobowością, ale przede wszystkim bijącą od niej pozytywną energią. Od dziś bierzemy się do pracy, by jak najszybciej spotykać się z Wami na koncertach- czytamy na fanpage'u zepołu na Facebooku.

Zobaczcie, jak wygląda nowa wokalistka Ex Maanamu i co o zespole jakiś czas temu napisał mąż Kory, Kamil Sipowicz! Jak teraz wyglądają jego relacje z muzykami?

