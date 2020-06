"Kopie!" Basia Kurdej-Szatan pokazała nowe ciążowe zdjęcia

Basia Kurdej-Szatan już niebawem zostanie mamą po raz drugi. Aktorka urodzi swoje drugie dziecko we wrześniu. Nieoficjalnie mówi się, że Kurdej-Szatan urodzi chłopca, postanowiliśmy ją o to zapytać, a ona tajemniczo nam odpowiedziała: "Nie komentujemy, plotki ploteczki, wiadomo ze szans jest i tak pół na pół". Jedno jest jednak pewne - ciąża Basi Kurdej-Szatan bardzo służy, co możecie zobaczyć na ostatnich zdjęciach ze wspólnej sesji z mężem Basi, Rafałem Szatanem.

Kopie! - napisała podekscytowana Basia Kurdej-Szatan pod zdjęciem.

Basia Kurdej-Szatan pochwaliła się na Instagramie efektami nowej sesji zdjęciowej, na której widzimy jak Rafał całuje brzuszek Basi. To słodkie! Rafał i Basia są bardzo podekscytowani i nie mogą się doczekać porodu już za trzy miesiące.

Basia Kurdej-Szatan ma już córeczkę. Teraz na świecie pojawi się najprawdopodobniej chłopiec - tak mówią doniesienia innych mediów. Sama Basia Kurdej-Szatan na razie nie chce zdradzać, czy rzeczywiście będzie miała syna. Kiedy kompletowała wyprawkę dla dziecka, postawiła na uniwersalny szary kolor, który będzie odpowiedni zarówno dla chłopca, jak i dla dziewczynki.