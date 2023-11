Bill Murray i Selena Gomez na czerwonym dywanie w Cannes promowali film „The death don't die” w reżyserii Jima Jarmuscha. Para na gali otwarcia festiwalu pozowała wspólnie, a na szczególną uwagę zasługuje dosyć kontrowersyjne zachowanie gwiazdora.

Murray cały czas obejmował Selenę, szeptał jej do ucha, dotykał szyi – to spowodowało lawinę komentarzy dotyczących postawy 68-letniego aktora w stosunku do 26-letniej młodej gwiazdy! Zobaczcie, jak zachowanie Murraya tłumaczą dziennikarze „New York Magazine".

