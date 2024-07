Podczas ostatniej konferencji prasowej TVN, wyjątkowo znudzony wydawał się być Kuba Wojewódzki. Dziennikarz zaskoczył też wszystkich deklaracją o chęci powrotu do "Mam Talent". Plany showmana zostały skonfrontowane z dyrektorem stacji, który widzi jego karierę nieco inaczej. Przypomnijmy: "Mam Talent" zamknięty dla Wojewódzkiego. Miszczak ma inny pomysł na Kubę

Wiele wskazuje na to, że Wojewódzki realizuje też swoje inne pomysły, które niekoniecznie związane są z jego show. Jak donosi blog JastrzabPost.pl, Kuba prowadzi swój prywatny kanał na YouTube pod nazwą "Warsaw City Reality". Na razie można zobaczyć tam trzy klipy wideo obrazujące codzienne życie mieszkańców stolicy. Co ciekawe, ja jednym z nich widzimy wywożone na lawecie Lamborghini należące do Kuby.

Poniżej jeden z filmików zamieszczony na domniemanym kanale Wojewódzkiego. Co sądzicie?

Kuba Wojewódzki na konferencji TVN: