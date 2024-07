Dziś drugi dzień festiwalu Top Trendy 2014, jednego z najważniejszych muzycznych wydarzeń roku. Na scenie w Sopocie zaprezentują się wykonawcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z muzykę, a udział w konkursie ma im zapewnić promocję, a co za tym idzie - przyczynić się do rozwoju ich kariery. Wielkimi wygranymi wczorajszego dnia byli Dawid Podsiadło i Rafał Brzozowski. O tym kto wygra dziś, przekonamy się późnym wieczorem. Przypomnijmy: Rafał Brzozowski "królem sieci". Pokonał dwie wokalistki

Do miana najlepszego artysty Trendy pretenduje dziewięciu wykonawców: Marcelina, Klara, Sorry Boys, Patryk Kumór, BE.MY, Najlepszy przekaz w mieście, Miąższ, Future Folk oraz Olek Klepacz. Duże szanse na wygraną daje się pochodzącemu z Francji duetowi BE.MY. Widzowie Polsatu z pewnością kojarzą go z szóstej edycji programu ''''Must Be The Music. Tylko Muzyka", w której zajęli wysokie, drugie miejsce. To właśnie oni byli ulubieńcami Kory.

BE.MY to bracia Elie i Mattia, ich fascynacja muzyką rozpoczęła się w małej szkole muzycznej niedaleko Bordeaux. To właśnie tam odnaleźli swoje pasje: Ellie perkusję, a Mattia gitarę. Podczas wczorajszej konferencji udało nam się porozmawiać z chłopakami i zapytać o to jak rozwija się ich kariera oraz co nam dziś zaprezentują.



W końcu mamy wrażenie, że nasza kariera idzie do przodu. Pokażemy francuski romantyczny styl, taki trochę bardziej międzynarodowy. Mamy dużo koncertów, będziemy promować nasz nowy singiel, zagramy w Krakowie. Festiwale są dla nas bardzo ważne, my zaczęliśmy ten projekt nawet nie rok temu, a jakbyśmy mogli zagrać na dużej scenie w Woodstocku, to by było nie wiem... nie do wytrzymania. - zdradzają lekko łamaną polszczyzną



Kibicujecie im?

