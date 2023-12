Zbliżają się największe koncerty w tym roku. Dwie konkurencyjne stacje organizują imprezy sylwestrowe, na których zagra plejada gwiazd. W tym roku zauważalną zmianą w koncercie dotyczącym "Sylwestra Marzeń" w TVP jest fakt, że ograniczona została ilość wykonawców disco polo. Na konferencji prasowej sylwestra z TVP skomentował to Radosław Liszewski.

Za nami konferencja Sylwestra Marzeń TVP, na której zabrakło największych gwiazd, które zagrają w Zakopanem. W tym roku z muzyką disco polo wystąpią Weekend, Piękni i młodzi czy Zenon Martyniuk. To zdecydowanie mniejszy skład niż w poprzednich latach. Zapytaliśmy co na ten temat sądzi Radosław Liszewski:

Ja się cieszę, że zostałem zaproszony, oczywiście nie odmówiłem, bo cudownie się gra w Zakopanem. Też dostrzegam, że jest nas troje wykonawców z nurtu muzyki lekko łatwej i przyjemnej, czy to źle czy to dobrze? Nie wiem, co na to powiedzieć.

- zaczął ostrożnie.