Nowe obostrzenia: Nauka zdalna dla klas 1-3 szkół podstawowych, wprowadzenie bonu dla nauczycieli

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej poinformował o nowych obostrzeniach, które zostają wprowadzone w Polsce ze względu na rekordową liczbę nie tylko zachorowań na koronawirusa, ale i zgonów.

W ostatnim czasie rekordową liczbę notujemy w Polsce, we Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Ta druga fala może być groźniejsza i dłuższa niż pierwsza. Dzisiaj zdaje się, że listopad będzie najtrudniejszym miesiącem pandemii. Kolejne restrykcje są potrzebne. Chce zaapelować o to, aby zostać w domu.

Oprócz zamknięcia sklepów w galeriach handlowych i wszystkich instytucji kulturalnych, klasy 1-3 przechodzą na naukę zdalną. Przedszkola działają na dotychczasowych zasadach!

Rozszerzamy nasze zasady bezpieczeństwa. Pierwszy z nich to rozszerzenie nauczania zdalnego na klasy od 1 do 3 i przedłużamy okresy nauki zdalnej dla uczniów od 4 klasy do 29 listopada