Oboje nie musieliby robić już nic do końca życia, ale David i Victoria to małżeństwo, które ciągle rozwija swoje pasje i jest obecne w świecie sportu i mody. Beckham chce wyjechać do Miami po to, aby czuwać nad swoją drużyną piłkarską, zaś Victoria cały czas rozwija swoją markę modową. Co więcej - mówi się o tym, że czeka ją powrót na scenę z zespołem Spice Girls! Dzieci małżonków uczą się w Londynie, dlatego zmiana szkoły również dla nich byłaby rewolucją. Dlatego dla Victorii przeprowadzka nie wchodzi w grę. Jak piszą w brytyjskich gazetach, Victoria jest załamana. Nigdy nie sądziła ponoć, że dla Davida kariera jest ważniejsza niż rodzina.

