Między Viki Gabor a Roksaną Węgiel od dłuższego czasu tli się napięcie. Początek konfliktu sięga momentu, gdy młodsza z wokalistek — Viki Gabor — skrytykowała działania Roksany Węgiel w mediach społecznościowych. Gabor wyraziła swoje niezrozumienie wobec faktu, że Roksana promuje markę bieliźnianą na swoim Instagramie, zamiast skupić się na twórczości muzycznej.

Jej komentarz szybko rozszedł się po mediach, wywołując lawinę reakcji. Roksana Węgiel odniosła się do zarzutów w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Zaznaczyła, że słowa Viki zupełnie jej nie zabolały, ale również zadała pytanie, kiedy Gabor planuje wypuścić nowy utwór, sugerując, że artystyczna aktywność młodszej koleżanki pozostawia wiele do życzenia.

Viki Gabor ponownie zaczepia, Roksana odpowiada

Konflikt nie wygasł. Wręcz przeciwnie — emocji pojawiło się jeszcze więcej, gdy Viki Gabor udzieliła wywiadu portalowi Kozaczek. Zapytana o możliwość wspólnego projektu muzycznego z Roksaną Węgiel, odpowiedziała tylko jednym słowem: „Podziękuję”.

Choć była to lakoniczna wypowiedź, wystarczyła, by w sieci zawrzało. Wypowiedź została odebrana jako jednoznaczna odmowa współpracy i kolejny przytyk w stronę Roxie.

Roksana nie pozostała obojętna. Choć nie skomentowała bezpośrednio słów Viki, opublikowała w sieci film, który przez internautów został uznany za odpowiedź na zaczepkę Gabor. Fani obu wokalistek szybko podchwycili temat, dzieląc się swoimi opiniami na temat rosnącego napięcia między artystkami.

Justyna Steczkowska komentuje spór między młodymi wokalistkami

Do eskalującego konfliktu postanowiła odnieść się niezwykle doświadczona wokalistka - Justyna Steczkowska. W rozmowie z portalem Pomponik przyznała, że nie zna szczegółów sporu między Viki Gabor a Roksaną Węgiel, ale wyraziła swoje zdanie na temat takich sytuacji. Steczkowska zaznaczyła, że życzy obu wokalistkom dojścia do porozumienia.

Ja nie wiem, co między nimi zaszło, czy zachodzi, bo jestem trochę odcięta od rzeczywistości medialnej, ale życzę, żeby było im miło między sobą

W odpowiedzi na pytanie o to, czy konflikty są w życiu potrzebne, Justyna Steczkowska nie owijała w bawełnę. Wyraziła swoje stanowisko jednoznacznie, mówiąc:

Zawsze na minus. Ale do tego trzeba dojrzeć

Jej wypowiedź została odebrana jako subtelna sugestia, że młode artystki powinny skupić się na muzyce, zamiast publicznie roztrząsać osobiste nieporozumienia.

