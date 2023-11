Księżna Kate nie polubiła narzeczonej księcia Harry'ego? Brytyjskie media są już pewne, że pomiędzy żoną księcia Williama, a Meghan Markle narodził się poważny konflikt! Wydawało się, że Kate szybko zaprzyjaźni się z aktorką, która wkrótce wejdzie do królewskiej rodziny - nic bardziej mylnego! Według najnowszych doniesień medialnych Kate nie chce nawet wspólnych zdjęć z Meghan! Dlaczego?

Według medialnych doniesień księżna Kate jest zirytowana zachowaniem Meghan Markle, która jest teraz w centrum zainteresowania. Okazuje się, że po ich pierwszym wspólnym wyjściu żona Williama nie była zachwycona również tym, z jaką swobodą Meghan pozowała fotoreporterom. Ekspertka od mowy ciała w rozmowie z "Radar Online" skomentowała zachowanie narzeczonej Harry'ego.

Meghan, jako aktorka i fotomodelka, ma zwyczaj robienia czegoś, co w branży nazywa się „flirtowaniem z kamerą”, sugerując, że jest gotowa do otwartego, bezceremonialnego kontaktu i jest pewna siebie. Podobnie robiła za czasów swojego bloga czy social mediów. Kate pięknie pozuje, ale nikomu nie udało się jeszcze uchwycić jej spojrzenia w chwili, w której spogląda w kamerę. To sprawia, że jest bardziej zdystansowana, nieosiągalna - przyznała Judi James.