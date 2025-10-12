Zespół Pectus, tworzony przez czterech braci Szczepaników, przekazał niepokojącą wiadomość. Ich koncert zaplanowany na 13 października w Bydgoszczy został odwołany. W mediach społecznościowych opublikowano oświadczenie, w którym muzycy tłumaczą swoją decyzję.

Tomasz Szczepanik walczy z chorobą, koncert Pectus odwołany

Tomasz Szczepanik, znany z charyzmatycznego głosu i emocjonalnych tekstów, od lat stanowi filar grupy Pectus. Niestety, teraz choroba wokalisty zmusiła zespół do natychmiastowego wstrzymania koncertów w ramach trasy jubileuszowej z okazji 20-lecia istnienia. Z oświadczenia opublikowanego w mediach społecznościowych dowiadujemy się, że lider zespołu zmaga się z zapaleniem gardła.

Niestety musimy odwołać jutrzejszy koncert w Bydgoszczy. Nasz najstarszy brat złapał zapalenie gardła i musi wyleczyć swój głos.

Trasa koncertowa Pectus 2025, obejmująca całą Polskę, miała być okazją do wspólnego świętowania z fanami. Na scenach miały zabrzmieć takie przeboje jak "To, co chciałbym ci dać", "Barcelona" czy nowy singiel "Barraquito". Niestety, aktualny stan zdrowia lidera nie pozwala na kontynuowanie występów. Zespół podkreśla, że nie zamierza rezygnować z trasy. Nowa data koncertu ma zostać ogłoszona już wkrótce. "Obiecujemy, że wrócimy do Was już niedługo – jutro powinniśmy znać nową datę, którą niezwłocznie Wam podamy, razem z resztą szczegółów. Z góry dziękujemy za zrozumienie i mnóstwo ciepła, które zawsze nam dajecie!" czytamy na Instagramie.

Fani wspierają zespół

Pod oświadczeniem zespołu Pectus już po chwili pojawiły się pierwsze komentarze. Fani martwią się o lidera zespołu i wspierają go w trudnych chwilach.

Dużo zdrówka dla Pana Tomka

Tomek zdrówka i do zobaczenia w nowym terminie komentują fani.

My również życzymy dużo zdrowia Tomaszowi Szczepanikowi!

