Już dziś, 30 czerwca, wielki i wyczekiwany koncert Beyoncé i Jaya Z w Warszawie na Stadionie Narodowym. Para zawita do Polski w związku z trasą koncertową OTR II (On the II Run). Fani będą wpuszczani na teren Stadionu od godziny 16.30. Sam koncert ma się rozpocząć punktualnie o 19! Przed występem Bey i Jay-Z zbierającą się publiczność będzie rozgrzewał DJ.

Reklama

Zobacz: Tymi strojami Beyonce zachwyci Polaków?! Za 2 dni jej występ w Warszawie! Czego można się spodziewać?

Beyonce, jak i Jay-Z dali po jednym koncercie w Polsce, ale osobno. Bey była w Polsce z okazji Orange Warsaw Festiwal, a jej mąż wystąpił na Openerze i na Live Music Festival. Już wtedy fani przygotowali coś specjalnego dla królowej soul - podnieśli niebieskie baloniki na piosence zadedykowanej jej córce Blue-Ivy. Jutro szykowane są czarne i żółte balony oraz kartki z napisem "Love", co jest nawiązaniem do najnowszego albumu pary.

Zobacz: Jak modnie ubrać się na koncert?

Koncert Beyonce. Jak dojechać?

Na koncert Beyonce i Jay-Z można dojechać z Dworca Centralnego liniami tramwajowymi 7, 9, 22, 24, 25 lub autobus o numerze 117, 158, 507, 517, 521. A także pociągiem relacji Warszawa Śródmieście-Warszawa Stadion.

Dojedziemy też drugą linią metra, a po koncercie pociągi będą kursowały co 3 minuty.

Można też dojechać samochodem, ale ten należy zaparkować na błoniach (za stadionem) - wyjazd od ulicy Targowej i Sokola.

Bilet parkinkowy należy kupić przez internet.

Utrudniena w ruchu przed i po koncercie

Z powodu koncertu będą utrudnienia w ruchu w okolicach Saskiej Kępy i Powiśla. Od godz. 16 do 19 z ruchu zostanie wyłączony obszar pomiędzy aleją Józefa Poniatowskiego, Waszyngtona, Międzynarodową, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wałem Miedzeszyńskim.

Pojawią się także dodatkowe tramwaje linii 9.

Po koncercie policja może podjąć decyzję o zamknięciu ruchu na moście Poniatowskiego i Alei Jerozolimskich. Jeśli tak się stanie tramwaje inii: 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72 wyruszą na trasy objazdowe.



Uruchomione zostaną wtedy dodatkowe kursy autobusów linii 509 (rondo Waszyngtona - aleja Zieleniecka - Nowodwory i rondo Waszyngtona - aleja Waszyngtona - Gocław oraz tramwajów linii 3 (Zieleniecka - Gocławek i Zieleniecka - Annopol) oraz 26 (Zieleniecka - osiedle Górczewska).

Zobacz także: Beyonce już za 3 dni w Polsce! Jakie ma zachcianki? Czerwony papier toaletowy to dopiero początek!

Beyonce i Jay-Z po raz pierwszy pojawią się na scnie jako zespół The Carters.

Instagram

Koncerty Beyonce to wielkie wydarzenia muzyczne oraz modowe. Na scenie zawsze mozna się spodziewać perfekcyjnego show.

East News

Reklama

Beyonce razem z mężem przyjedzie do Polski na 3 dni (piątek, sobota, niedziela) z dziećmi.