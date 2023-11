1 z 9

Jeśli – podobnie jak nam – nie udało się wam zdobyć biletów na koncert Beyoncé i Jaya-Z na warszawskim Stadionie Narodowym w najbliższą sobotę 30 czerwca w ramach trasy On The Run II, mamy coś dla was na otarcie łez.

Choć oczywiście na koncerty Queen Bey chodzi się żeby usłyszeć głos królowej R&B, zobaczyć jej taniec i – ogólnie rzecz biorąc – doświadczyć największego show jakie prawdopodobnie zobaczycie w życiu, kostiumy Beyoncé są równie integralną częścią widowiska, co sama muzyka.

Na szczęście, Beyoncé pokazała mnóstwo zdjęć z inauguracyjnego koncertu w Cardiff i kolejnego w Londynie. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby je zobaczyć!

