Pojawiają się nowe fakty o śmierci Magdaleny Żuk. Sprawą zagadkowej śmierci żyje cała Polska, a w mediach codziennie pojawiają się nowe doniesienia na temat. Głos w sprawie zabrały koleżanki Magdaleny Żuk, które zdecydowały się na rozmowę z dziennikarzami "Newsweeka". Ich słowa rzucą nowe światło na sprawę?

Koleżanki o Magdalenie Żuk

Magdalena Żuk postanowiła sprawić niespodziankę swojemu chłopakowi Marcusowi i zabrać go na wakacje do Egiptu. Niestety okazało się, że mężczyzna nie ma ważnego paszportu. Para stara się załatwić Marcusowi paszport, jednak nie udaje się. Nikt nie chce również odkupić od nich wycieczki. W końcu Magda postanawia polecieć do Egiptu sama. Mimo próśb swoich bliskich, dziewczyna jest zdeterminowana, by odbyć podróż.

Prosiłyśmy, żeby nie leciała, ale mówiła, że musi odpocząć. W tygodniu pracowała we Wrocławiu, a w weekendy do nocy przyjmowała klientki w Zgorzelcu. Chciała się od tego oderwać - powiedziały koleżanki Magdaleny Żuk w wywiadzie dla "Newsweeka".

Kobieta na miejscu szuka sobie towarzystwa. Koleżanki relacjonują, że miała plan, by zapoznać się z jakimś starszym małżeństwem i spędzać czas z nimi. To się nie udaje. Poznaje inną Polkę, która też spędza urlop w Egipcie sama. Próbują się zaprzyjaźnić.

Pierwszego dnia trzymały się razem, piły nawet wino przy hotelowym basenie, ale później, gdy Magda zaczęła się dziwnie zachowywać, tamta się od niej odsunęła - zdradziły koleżanki Żuk.

Magdalena Żuk zmarła w Egipcie 30 kwietnia w wyniku obrażeń, jakich doznała po wyskoczeniu z okna tamtejszego szpitala. Ciało kobiety jest już w Polsce. Dziś zostanie przeprowadzona druga, po tej, która już miała miejsce w Egipcie, sekcja zwłok Polki. Wyniki badać poznamy za 2-3 tygodnie. Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze.

Koleżanki Magdaleny Żuk prosiły, by Magda sama nie leciała do Egiptu.

Zagadkową śmiercią 26-latki żyje cała Polska.