W 1479 odcinku „M jak miłość” , który zobaczymy 17 grudnia, Nina straci dziecko! Dawna partnerka Leszka trafi do szpitala w ciężkim stanie i niestety nie uda się podtrzymać ciąży. Już od dawna było wiadomo, że Nina musi odpoczywać, bo ryzyko poronienia było ogromne, jednak nic nie zapowiadało aż takiej tragedii! Czy Nina ukryje poronienie przed Leszkiem? W jaki sposób Krajewski dowie się o stracie dziecka?

Nina w "M jak miłość" poroni!

Ciąża Niny niemal od samego początku była zagrożona! Kobieta czuła, że coś jest nie tak i już raz znalazła się w szpitalu. Wtedy udało się podtrzymać ciążę, ale tym razem skończy się to dramatycznie! Jak wiadomo Leszek nie ma zamiaru wracać do Niny, ale ta nie daje za wygraną. W końcu zdecyduje się na desperacji krok i będzie śledziła mężczyznę. Pod firmą Krajewskiego kobieta poczuje się źle i zaczną się skurcze! Jak informuje „Świat Seriali” w trudnej sytuacji pomoże jej Marcin Chodakowski, który pomoże jej wejść do firmy, tam Nina spotka Leszka i da mu klucze do mieszkania.

Awantura Niny i Leszka przed poronieniem!

Ich spotkanie zakończy się awanturą, jak każde dotychczas. Jednak Nina nie da za wygraną i zamiast skorzystać z rad lekarza i się oszczędzać – dalej będzie śledziła Leszka. W końcu poczuje się na tyle źle, że trafi do szpitala, gdzie pozna szokującą diagnozę – odklejone łożysko! Lekarze będą zmuszeni wywołać poród i wtedy Nina straci dziecko. To będzie dla niej prawdziwy cios!

Czy powie Leszkowi o dramacie, jaki przeżyła? A może mężczyzna dowie się w inny sposób?

Nina przez cały czas starała się rozbić związek Asi i Leszka, wykorzystując do tego dziecko!

Co zrobi Leszek, kiedy dowie się o utracie dziecka?