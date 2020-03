Kolejny ślub w "M jak miłość"! Aneta i Olek powiedzą sobie TAK w więzieniu!

Ale wiadomość! Okazuje się, że już wkrótce w "M jak miłość" dojdzie do ślubu Anety (Ilona Janyst) i Olka (Maurycy Popiel)! Chociaż przystojny lekarz od dłuższego czasu przechodzi prawdziwyy horror po śmierci Artura (Tomasz Ciachorowski), to wkrótce wydarzy się coś, co sprawi, że choć na chwilę zapomni o wszystkich problemach. Jak będzie wyglądać ślub Chodakowskiego i jego partnerki? Zakochani z pewnością nie tak wyobrażali sobie ten dzień...

Ślub Anety i Olka w areszcie

Ostatnio okazało się, że już wkrótce policja aresztuje Olka. Do zatrzymania dojdzie podczas wesela Izy (Adriana Kalska) i Marcina (Mikołaj Roznerski). Lekarz trafi do aresztu po tym, jak Olewicz pod wpływem alkoholu wyzna Kamilowi (Marcin Bosak) co tak naprawdę stało się z Arturem. W trudnych chwilach Olek będzie mógł liczyć na pomoc najbliższych, ale największe wsparcie otrzyma od Anety. Jak informuje portal superseriale.se.pl Olek postanowi nawet poślubić swoją partnerkę! Co więcej, zakochani wezmą ślub kiedy Chodakowski będzie za kratkami. Na ceremonii pojawią się jedynie Iza i Marcin i to właśnie oni będą świadkami Anety i Olka. Panna młoda podczas ślubu zaprezentuje się w białej, prostej sukni.

Odcinki w których zobaczymy ślub Anety i Olka najprawdopodobniej zobaczymy dopiero za kilka miesięcy. Myślicie, że po ślubie zakochani będą mogli być razem? Czy Olek odpowie za śmierć Artura i spędzi w więzieniu resztę swojego życia?

Aneta i Olek wezmą ślub.

MTL Maxfilm

Ceremonia odbędzie się w więzieniu.