Wyjazd do Krakowa na wernisaż Anki to będzie dla Andrzeja bardzo stresujące wydarzenie. Mężczyzna przez cały czas będzie się obawiał, że jego romans wyjdzie na jaw. Prawnik za wszelką cenę stara się go ukryć, ale była kochanka nie daje mu o sobie zapomnieć i jest bardzo zdeterminowana, aby zdobyć go ponownie. Anka nie przejmuje się obecnym związkiem Budzyńskiego i udaje przyjaciółkę Magdy, aby knuć intrygi w celu odzyskania mężczyzny, którego kocha.

Magda w końcu zauważy, że Andrzej dziwnie się zachowuje przy Ance. Jak skończy się wspólny wyjazd do Krakowa? Dowiecie się na następnej stronie!

