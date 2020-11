Kolejny dramat w "M jak miłość"! Dzieci Izy i Marcina zaginą! Czy policja odnajdzie Maję i Szymka? 

W "M jak miłość" emocje nie opadają! Ostatnio media informowały, że już wkrótce dojdzie do tragicznego wypadku z udziałem Kingi Zduńskiej (Katarzyna Cichopek), a teraz okazuje się, że to nie koniec dramatów w serialu TVP! Już wkrótce zaginą dzieci Izy (Adriana Kalska) i Marcina (Mikołaj Roznerski)! Maja i Szymek znikną bez śladu.

"M jak miłość": policja odnajdzie Maję i Szymka?

Iza i Marcin mają za sobą naprawdę trudne chwile. Iza przez kilka lat była dręczona przez Artura (Tomasz Ciachorowski), który robił wszystko, żeby jego ukochana nie była z Chodakowskim. Dopiero śmierć psychopaty zakończyła dramat Izy, która w końcu mogła związać się z ukochanym. Dziś Iza i Marcin tworzą szczęśliwe małżeństwo i razem wychowują Maję i Szymka. Niestety, teraz okazuje się, że wkrótce sielanka Chodakowskich zostanie brutalnie przerwana! Jak informuje portal superseriale.se.pl w 1551 odcinku "M jak miłość" wydarzy się coś, co wstrząśnie Izą i Marcinem. Okazuje się, że w odcinku, który zostanie wyemitowany 12 grudnia Chodakowska odbierze telefon z przedszkola i usłyszy, że Maja i Szymek zaginęli! Przerażona Iza o wszystkim poinformuje Marcina i już po chwili razem pojawią się w przedszkolu. Nauczycielka przyzna, że nie wiadomo, gdzie podziały się ich dzieci.

Przerażeni rodzice i nauczyciele zaalarmują policję, która przyjedzie do przedszkola i jedyne co znajdzie to zabawka małego Szymka Chodakowskiego! Policja rozpocznie poszukiwania Mai i Szymka, którzy zaginęli bez śladu. Iza i Marcin będą zrozpaczeni.

Czy śledczy odnajdą Maję i Szymka? A może ktoś porwał dzieci Izy i Marcina? Tego dowiemy się już wkrótce!

Będziecie oglądać 1551 odcinek "M jak miłość"? My z pewnością!

