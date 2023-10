Karolina Pisarek wybrała się na wakacje z mężem do Turcji, gdzie wypoczywali na luksusowym jachcie i słonecznej plaży. Gdy nadszedł dzień ich powrotu, linia lotnicza zafundowała im nieprzyjemne atrakcje. Ich lot był ciągle opóźniany, a para musiała spędzić noc na lotnisku. Mąż modelki nie zmrużył oka przez całą noc z obawy przed jedną rzeczą.

Karolina Pisarek i Roger Salla postanowili wypocząć w Turcji i już wcześniej gwiazda relacjonowała pierwsze kłopoty na urlopie. Niedaleko hotelu, w którym wypoczywała Karolina Pisarek z mężem wybuchł pożar! Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz modelka postanowiła podzielić się kolejną niespodziewaną, wakacyjną historią. Jak się okazało, ich linia lotnicza opóźniła im lot o kilka godzin. Para dowiedziała się o tym, gdy była już na lotnisku.

- Jesteśmy na lotnisku i najwyraźniej Bodrum nie chce, żebyśmy opuścili to miejsce, dlatego że jest bardzo, ale to bardzo opóźniony lot, 5 godzin i 20 minut od naszego wylotu. Natomiast my jesteśmy 2 godziny przed czasem od lotu więc 7 godzin i 20 minut na lotnisku - powiedziała Karolina Pisarek na swojej relacji.