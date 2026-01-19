Jesy Nelson, znana z brytyjskiego zespołu Little Mix, związała się z wokalistą Zionem Fosterem w listopadzie 2022 roku. Ich związek szybko się rozwijał – w maju 2025 roku para powitała na świecie bliźniaczki. Jesienią tego samego roku ogłosili zaręczyny, dzieląc się szczęściem z fanami.

Ich relacja od początku była przedmiotem zainteresowania mediów, a kolejne etapy związku wzbudzały wiele emocji. Para wydawała się zgodna i szczęśliwa, a wspólne zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych zdawały się to potwierdzać. Jak pokazał czas, relacja nie przetrwała próby czasu.

Jesy Nelson rozstała się z ukochanym

Zaskoczenie wywołał ostatni występ Jesy Nelson w brytyjskim programie śniadaniowym "This Morning". Piosenkarka, która wystąpiła w programie, by opowiedzieć o stanie zdrowia swoich córek, pojawiła się bez pierścionka zaręczynowego. Ten szczegół nie umknął czujnym oczom widzów i mediów, co natychmiast wywołało falę spekulacji na temat rozpadu jej związku z Zionem Fosterem.

Jak dotąd Jesy Nelson i Zion Foster nie odnieśli się publicznie do doniesień o rozpadzie ich związku. Brak oficjalnego stanowiska tylko podsyca spekulacje i niepewność. Według informacji podanych przez brytyjski tabloid "The Sun", para rozstała się, ale pozostaje w przyjacielskich stosunkach.

Pozostają przyjaciółmi i w pełni skupiają się na swoich córkach. Ich priorytetem wciąż jest dobro ich córek. Są całkowicie zjednoczeni w wspólnym wychowywaniu dzieci zdradza informator serwisu.

Poważna choroba córek Jesy Nelson

Dodatkowym dramatycznym tłem dla całej sytuacji jest choroba córek Jesy i Ziona. Kilka tygodni temu artystka z trudem poinformowała, że zaledwie 8-miesięczne dziewczynki cierpią na rdzeniowy zanik mięśni. Diagnoza ta wstrząsnęła fanami pary.

Powiedziano nam, że prawdopodobnie nigdy nie będą mogły chodzić, prawdopodobnie nigdy nie odzyskają siły w szyi, więc staną się niepełnosprawne. Dlatego najlepsze, co możemy teraz zrobić, to zapewnić im leczenie i po prostu mieć nadzieję na lepsze jutro przekazała wokalistka.

Jesy Nelson wyjaśniła także:

To najpoważniejsza choroba mięśni, na jaką może zachorować dziecko. W ciągu dwóch tygodni od postawienia diagnozy… Muszę podłączyć je do respiratorów i zrobić mnóstwo rzeczy, których żadna matka tak naprawdę nie powinna robić przy swoim dziecku

W świetle tak dramatycznych doniesień, fani gwiazdy tym bardziej nie spodziewali się rozstania.

