Jesy Nelson, była członkini popularnego girlsbandu Little Mix, w emocjonalnym nagraniu opublikowanym w sieci wyznała, że jej 8-miesięczne córki cierpią na poważną chorobę. Dziewczynki, które przyszły na świat 15 maja 2025 roku, zostały zdiagnozowane z rdzeniowym zanikiem mięśni typu 1 (SMA).

Nelson i jej partner Zion Foster, ojciec bliźniaczek, z niepokojem przyjęli diagnozę, która oznacza, że ich córki prawdopodobnie nigdy nie będą mogły chodzić i do końca życia pozostaną niepełnosprawne. Artystka podzieliła się tą trudną wiadomością ze swoimi fanami, opowiadając o objawach, diagnozie i przyszłych krokach, jakie muszą podjąć w leczeniu dzieci.

Córeczki Jesy Nelson poważnie chore

Rdzeniowy zanik mięśni typu 1 (SMA) to rzadka, dziedziczna choroba nerwowo-mięśniowa, która prowadzi do stopniowego osłabienia i zaniku mięśni. Diagnoza, którą usłyszeli Jesy Nelson i Zion Foster, brzmi dramatycznie: dziewczynki prawdopodobnie nigdy nie odzyskają siły mięśni szyi, nie będą mogły samodzielnie siadać, chodzić ani poruszać się bez pomocy.

Powiedziano nam, że prawdopodobnie nigdy nie będą mogły chodzić, prawdopodobnie nigdy nie odzyskają siły w szyi, więc staną się niepełnosprawne. Dlatego najlepsze, co możemy teraz zrobić, to zapewnić im leczenie i po prostu mieć nadzieję na lepsze jutro

Według słów Nelson, w ciągu dwóch tygodni od postawienia diagnozy, jej córki muszą zostać podłączone do respiratorów.

To najpoważniejsza choroba mięśni, na jaką może zachorować dziecko. W ciągu dwóch tygodni od postawienia diagnozy… Muszę podłączyć je do respiratorów i zrobić mnóstwo rzeczy, których żadna matka tak naprawdę nie powinna robić przy swoim dziecku

Jesy Nelson apeluje do rodziców

Pierwsze niepokojące symptomy choroby pojawiły się kilka miesięcy temu. To matka Jesy Nelson jako pierwsza zauważyła, że dziewczynki nie poruszają nogami tak, jak powinny. Początkowo zapewniano rodziców, że dzieci są zdrowe. Dziewczynki urodziły się przedwcześnie, po ciąży wysokiego ryzyka, lecz nie stwierdzono wtedy żadnych nieprawidłowości.

Powiedziano nam: ''Wyglądają świetnie, są zdrowe i wszystko jest w porządku''. Później zaczęły pojawiać się pewne oznaki, że mają problemy z prawidłowym karmieniem. Kilka miesięcy temu moja mama zauważyła, że dziewczynki nie poruszają nogami tak, jak powinny

Jesy Nelson wykorzystała nagranie nie tylko do podzielenia się własnym dramatem, ale także do zaapelowania do innych rodziców. Piosenkarka podkreśliła, jak ważne jest szybkie reagowanie na niepokojące objawy u dzieci.

Jeśli ktoś ogląda ten film i uważa, że widzi te objawy u swojego dziecka, to proszę, proszę, zabierzcie je do lekarza, do szpitala, bo czas jest na wagę złota, a wasze dziecko będzie potrzebowało leczenia. Im szybciej to zrobicie, tym lepsze będzie jego życie. Jeśli leczenie nie zostanie podjęte na czas, oczekiwana długość życia waszego dziecka nie przekroczy drugiego roku życia

Nagranie opublikowane przez Jesy Nelson wstrząsnęło opinią publiczną. Internauci okazują wsparcie i solidarność w komentarzach, dziękując piosenkarce za szczerość i odwagę.

