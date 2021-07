Kolejne wakacje Anny i Roberta Lewandowskich. Tak wypoczywają z córeczkami! Dużo zdjęć

Anna i Robert Lewandowscy ostatnio byli na romantycznych wakacjach tylko we dwoje. Para wybrała się do słonecznej Italii, ale wygląda na to, że długo nie mogła wytrzymać bez swoich pociech. Tym razem małżeństwo zabrało ze sobą Klarę i Laurę i ruszyło na podbój Majorki. Cała rodzina bawi się świetnie, a nasz wspaniały piłkarz pokazał swój kolejny talent! Sprawdźcie szczegóły i zobaczcie piękne zdjęcia!

Zobacz także: Anna Lewandowska w stroju kąpielowym za 1600 złotych! My znaleźliśmy podobny za 90 złotych

Tak Anna i Robert Lewandowscy wypoczywają na Majorce

Anna i Robert Lewandowscy wypoczywają na zasłużonych wakacjach. Ostatnie miesiące były dla nich niezwykle intensywne - oprócz rozgrywek z Bayernem Monachium, piłkarz przygotowywał się wraz z polską reprezentacją do Euro 2020, co wiązało się z rozłąką z rodziną. Na szczęście teraz polski napastnik jest w końcu na zasłużonym urlopie i razem z rodziną spędza fantastyczny czas.

Ostatnio Anna i Robert Lewandowscy chwalili się romantycznym wyjazdem do Włoch. W pięknej Italii byli tylko we dwójkę, jednak teraz są razem z córeczkami na Majorce. Co ciekawe, zazwyczaj szczegółowe relacje z wyjazdów mogliśmy zobaczyć na instagramowym profilu Anny Lewandowskiej, ale teraz to Robert Lewandowski zdecydował się pochwalić pięknymi chwilami z rodziną.

Piłkarz pochwalił się na swoim InstaStories między innymi relacją, na której widzimy, jak szaleje na skuterze wodnym! Robertowi Lewandowskiemu wychodzi to naprawdę dobrze - czyżby to jego kolejny ukryty talent? Wygląda na to, że wyczyny polskiego napastnika, nagrywała jego żona, która razem z córeczkami spędzała czas na luksusowym jachcie.

Zobacz także: Tak Anna Lewandowska i Robert Lewandowski spędzają wakacje we Włoszech. Dużo zdjęć

Instagram/_rl9

Po wodnych szaleństwach, przyszedł czas na rodzinny spacer. Rodzina zwiedzała piękne okolice, ale patrząc na te zdjęcia nie sposób nie zwrócić uwagi na uroczą sukieneczkę Klary. Jak wiadomo, Anna Lewandowska to ikona stylu - wygląda na to, że Klara Lewandowska również będzie nas zachwycać swoimi stylizacjami!

Instagram/_rl9

Naprawdę wspaniale patrzy się na tak piękną, szczęśliwą rodzinkę! Ani, Robertowi, Klarze i Laurze, życzymy oczywiście udanego wypoczynku!