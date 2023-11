Blanka Lipińska dokonała rzeczy niespotykanej - w kilka miesięcy stała się jedną z najbardziej poczytnych pisarek w kraju oraz wielką gwiazdą polskiego show-biznesu! Choć niektórzy nazywają ją skandalistką, w jej pełnych erotyzmu i namiętności książkach zaczytują się tysiące Polek. Od niedawna znów mogą rozbudzić swoje zmysły z nową pozycją w dorobku pisarki - kontynuacją gorącej sagi o Laurze i Massimo pod tytułem „Kolejne 365 dni”, wydaną przez wydawnictwo Agora.

Czytelnicy poprzednich części pamiętają zapewne koniec drugiej części sagi - „Ten dzień”, w której Laura została postrzelona, a Massimo stanął przed trudnym wyborem - ocalić życie ukochanej, czy ich nienarodzonego dziecka. Jakiego wyboru dokonał i czyje 365 dni będziemy śledzić w trzeciej części serii?

34-letnia Lipińska nie zdradza fabuły, Jedno wiadomo na pewno - znów jest ciekawie i na pewno bardzo sexy. Pisarka jest na naszym rynku fenomenem i wcale nie ucieka od tego określenia.

- Czy to jest brak skromności z mojej strony? Może, ale czy muszę być skromna, skoro pękam z dumy z powodu tego, co zrobiłam w rok? Nie wygrałam niczego na loterii, to nie szczęście wariata sprawiło, że jestem teraz tu, gdzie jestem. To moja ciężka praca, determinacja, wiara w siebie i intuicja do ludzi, którzy pomogli mi zbudować moje marzenie - mówiła w jednym z wywiadów Lipińska.