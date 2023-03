Lenka Kliment w poruszającym wyznaniu: "Miało być inaczej, tego nie da się zaplanować"

Minęły już niemal cztery miesiące od kiedy Lenka i Jan Klimentowie zostali rodzicami. Na świat przyszedł ich syn - Cristian. Już na początku rodzicielstwa tancerka zdradziła fanom, że konieczne okazało się cesarskie cięcie, choć początkowo plany były całkiem inne. Teraz, w swoim najnowszym wpisie na Instagramie tancerka "Tańca z gwiazdami" wróciła wspomnieniami do tamtych chwil:

Wyraziła swoje wsparcie dla innych mam. Jej słowa wywołały poruszenie:

W najnowszym wideo Lenki Kliment widać radość, dumę, wzruszenie, uśmiech, wdzięczność i cały wachlarz emocji, które towarzyszą przyjściu dziecka na świat. Dla tancerki były to chwile piękne, ale i trudne, o których wspomina w długim wpisie:

Instagram @lenkakliment

Zobacz także: Lenka i Jan Klimentowie dzielą się wieściami: "Tak naprawdę odliczamy dni"

Lenka Klimentowa z "Tańca z Gwiazdami" napisała o swoich doświadczeniach związanych z porodem i tym, co działo się po, a także zwróciła się do synka:

- Ja jestem bogatsza o jedno doświadczenie i na pewno nie było łatwo. I to, że teraz tańczę, ćwiczę i wyglądam, że jest wszystko w porządku, nie znaczy, że tak jest, bo czasami też boli, czasami też jest ciężko. Ale jesteśmy silne i damy radę bo musimy dla naszych dzieci one są dla nas najważniejsze. Już nigdy nie będzie tak samo, jak kiedyś, ale będzie inaczej - będzie pięknie i będzie zawsze dla kogo żyć! Kocham cię mój Cristianku - napisała wzruszająco tancerka.

Zobacz także: Lenka i Jan Klimentowie szykują się do przeprowadzki. Pokazali nowe mieszkanie [ZDJĘCIA]

Internauci docenili, że Lenka Klimentowa zdecydowała się poruszyć temat porodu przez cesarskie cięcie. Dla wielu komentujących jest to bardzo ważny głos:

- Kochana jak ja Ci dziękuję za te słowa!

- Dziękuję za ten poruszający post i ważny głos w ważnej sprawie.

- Nareszcie głośno i otwarcie "odczynia" się cesarkę z tych idiotycznych i krzywdzących opinii, że to nie poród, że to jak zrobienie makijażu i luksus. Czasem ten"luksus" ratuje życie, a najczęściej nasze dzieci przed upośledzeniem czy ciężkimi niepełnosprawnościami. Nie zawsze naturalnie znaczy najkorzystniej.

- To jest niesamowite, co kobieta może unieść!!! Jesteś bohaterką!