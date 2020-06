Kolejna ciąża w "M jak miłość"! Gwiazda serialu zdradziła, która para zostanie rodzicami w następnym sezonie!

Ale wiadomość! Wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie "M jak miłość" całkiem sporo par zostanie rodzicami. Ostatnio media donosiły, że po wakacjach dowiemy się, że w ciąży jest m.in. Joasia Chodakowska (Barbara Kurdej-Szatan). Pojawiły się również podejrzenia, że Aneta (Ilona Janyst) i Olek (Maurycy Popiel) także będą spodziewać się dziecka. Teraz okazuje się, że być może nie tylko oni! Barbara Wypych, czyli serialowa Sonia w rozmowie z mediami zdradziła, co wydarzy się w nowym sezonie "M jak miłość"!

Sonia i Janek zostaną rodzicami?

Barbara Wypych w "M jak miłość" wciela się w serialową policjantkę Sonię. Krewna Kisielowej od jakiegoś czasu walczyła o miłość Janka (Tomas Kollarik), który bardzo długo nie mógł zapomnieć o byłej narzeczonej Uli (Iga Krefft). Na szczęście teraz Janek nie rozpacza już po niespełnionej miłości i zrozumiał, jak ważna jest dla niego Sonia. Co więcej, okazuje się, że w nowym sezonie "M jak miłość" związek pary wejdzie w kolejny etap. Barbara Wypych w rozmowie z magazynem "Tele Tydzień" zdradziła, co wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu! Wszystko wskazuje na to, że serialowa Sonia i Janek będą spodziewać się dziecka!

Mogę zdradzić, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Sonia niedługo zajdzie w ciążę! Cieszę się na taką perspektywę Sonia od początku cierpliwie czekała na uczucie ze strony Janka. Teraz wszystko wskazuje na to, że przed nimi nowy, wspaniały etap- aktorka przyznała aktorka.

Aktorka zdradziła również za kim, po kilku tygodniach przerwy na planie, stęskniła się najbardziej.

Oczywiście, że za Janeczkiem, czyli Tomkiem Kollarikiem! Tęsknię po ludzku, prywatnie. Bardzo go cenię i lubię. Nie mogę się doczekać, aż znowu z nim zagram. Nasi bohaterowie od niedawna są parą i uczucie, które ich łączy, nabiera rozpędu.. Możemy mieć kłopot, żeby grać sceny pocałunków, ale jakoś sobie poradzimy. To będzie miłość w czasach zarazy- Barbara Wypych powiedziała w rozmowie z magazynem Tele Tydzień.

Czekacie na nowe odcinki "M jak miłość"? My już nie możemy doczekać się premiery kolejnego sezonu serialu!

