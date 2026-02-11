Nowe odcinki serialu „M jak miłość” emitowanego w TVP2 wywołały prawdziwą burzę wśród widzów. Śmierć Franki, granej przez Dominikę Kachlik, stała się dla fanów ogromnym zaskoczeniem. Bohaterka trafiła do szpitala z powodu tętniaka i - pomimo starań lekarzy - nie udało się jej uratować. Jej odejście pogrążyło w żałobie bliskich, w tym Pawła, Antosia oraz przyjaciół. Internauci nie mogli uwierzyć, że scenarzyści zdecydowali się na tak drastyczny zwrot akcji, a teraz otwarcie krytykują kolejne kontrowersje w fabule.

Widzowie nie kryją żalu po śmierci Franki

Emocje po śmierci Franki nie zdążyły jeszcze opaść, a widzowie „M jak miłość” już skierowali swoją uwagę na inną bohaterkę. Tym razem pod lupą fanów znalazła się Kama, grana przez Michalinę Sosnę. Zachowanie postaci w nowych odcinkach wywołało oburzenie i lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci zarzucają jej, że przesadnie reaguje na tragedię oraz próbuje wymusić na Marcinie, granym przez Mikołaja Roznerskiego, rezygnację z pracy detektywa, mimo że wcześniej sama go do niej zachęcała. Padają nawet sugestie, by postać Kamy została usunięta z serialu. W sieci nie brakuje ostrych komentarzy.

Nie rozumiem Kamy. Poznała detektywa, wiedziała, na co się pisze, a teraz chce wybić z głowy jego pasję.

Kama trochę przesadza: rozumiem, że się o niego martwi i także jest wstrząśnięta śmiercią Franki, ale niech pozwoli Marcinowi robić to, co kocha (…).

Ja tu nie mogę zrozumieć jednej rzeczy: Kama chce, żeby Marcin zrezygnował z pracy tej samej, o którą ona się tak niedawno z nim kłóciła, żeby pozwolił jej w niej pracować.

Już przesadzają z tą śmiercią Franki, że każdy teraz jakieś jazdy. Kama przegina, narzucając Marcinowi, że ma zmienić pracę.

Nie ma tam w planach czasem pomysłu uśmiercenia Kamy? Dawno nie było tak irytującej postaci.

Ja przestałam oglądać przez postać Kamy (…) czytamy głosy wzburzonych telewidzów.

Kama pod odtrzałem widzów

