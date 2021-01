Koledzy z branży zareagowali na poruszające wyznanie Mariusza Czajki. Aktor otrzymał propozycję pracy w dwóch hitowych serialach

Mariusz Czajka otrzymał propozycję pracy w dwóch naprawdę hitowych serialach TVP i Polsatu! Okazuje się, że koledzy z branży zareagowali na dramatyczne doniesienia dotyczące sytuacji finansowej aktora i postanowili zaproponować mu pracę. Mariusz Czajka jest wzruszony tym gestem i komentuje całą sytuację w rozmowie z mediami.

Zaledwie kilka dni temu Mariusz Czajka zdradził, że ma poważne problemy finansowe. Aktor przyznał, że przez pandemię koronawirusa nie zarabia już od 10 miesięcy. Niestety, w tym trudnym czasie zmarła jego ukochana mama i aktor nie miał pieniędzy na jej pogrzeb. Mariusz Czajka zorganizował w sieci zbiórkę i prosił swoich fanów o pomoc. Internauci ruszyli ze wsparciem i w zaledwie dwa dni udało się zebrać blisko 50 tysięcy złotych.

Zrobię mamie i tacie nowy pomnik, bo stary się rozsypuje, zamówię jej herbaciane róże i msze gregoriańskie za jej duszę, bo była wierząca osobą. Resztę pieniędzy przeznaczę na to, aby samodzielnie stanąć na nogi i zacząć normalnie zarabiać, spłacać kredyty i alimenty. Chcę uczyć sztuki wystąpień publicznych i aktorstwa w internecie bo jest na to zapotrzebowanie- aktor wyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Teraz "Super Express" poinformował, że Mariusz Czajka otrzymał również propozycję pracy! Aktor po 17 lata ma wrócić na plan "Świata według Kiepskich".

Bałem się, że będę dosłownie gryzł tynk ze ścian, a stało się inaczej. I tak sobie myślę, że to wszystko to sprawka mojej mamusi. Zawsze musiała być najważniejsza, zawsze musiałem być dla niej, a teraz to ona opiekuje się mną z nieba. Dzięki mamo!- dziennik cytuje wzruszonego aktora.