Mariusz Czajka zmaga się z ogromną tragedią. Przed kilkoma dniami zmarła mama aktora, jednak ze względu na ogromne problemy finansowe, Mariusz Czajka nie jest w stanie opłacić kosztów pogrzebu. Aktor prosi o pomoc i tłumaczy, że ze względu na pandemię koronawirusa, praktycznie od 10 miesięcy nie ma dochodów. W sieci ruszyła zbiórka, gdzie można przelewać środki finansowe, aby pomóc aktorowi w tej dramatycznej sytuacji. Sprawdźcie szczegóły.

Mariusz Czajka prosi fanów o pomoc

Mariusz Czajka to popularny polski aktor, który zagrał w wielu znanych filmach i serialach, między innymi w komedii "Chłopaki nie płaczą", "Plebanii", "Pierwszej miłości", "Domu nad rozlewiskiem" czy "Świecie według Kiepskich". Od wielu lat występował również na deskach teatrów, jednak przez pandemię koronawirusa, Mariusz Czajka nigdzie nie pracuje i już od 10 miesięcy nie ma żadnych dochodów.

Cały 2020 rok był bardzo trudny dla aktora, a 2021 zaczął się od wielkiej tragedii - 14 stycznia zmarła jego mama. Ze względu na dramatyczną sytuację finansową, aktor zdecydował się poprosić o pomoc. Inaczej nie będzie mógł sfinansować kosztów pogrzebu. Na stronie pomagam.pl aktor zorganizował zbiórkę i napisał:

Witam, nazywam się Mariusz Czajka (aktor). Dnia 14.01.21 roku, po długotrwałej chorobie w wieku 81 lat, odeszła z tego świata moja mama, Krystyna Maria Teresa Czajka. [...] aby pochować mamę musze mieć 12 tys. zł. ZUS zwraca 4 tys. zł. a 8 tys. muszę dodać. Jak powszechnie wiadomo, przez pandemię koronawirusa od marca 2020 do dziś teatry są zamknięte. Ja straciłem 138 przedstawień i praktycznie nie mam dochodów od 10 mies. Mama miała emeryturę nauczycielska 1600 zł i nie miała oszczędności. Ja mam same długi i już nie mam skąd pożyczać. Brakuje 8 tys. zł. i zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w pochowaniu mamy, bo nie mam tego za co zrobić - czytamy w oświadczeniu aktora na stronie pomagam.pl

Mariusz Czajka dodał, że pomoc od państwa, którą otrzymał, jest naprawdę znikoma jak na 10 miesięcy bezrobocia.

Od państwa dostałem 1800 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2000 zł z ZUS i to wszystko na te 10 mies. bezrobocia. Będąc w tragicznej sytuacji finansowej bardzo proszę o pomoc - dodał aktor.

Mariuszowi Czajce składamy najszczersze wyrazy współczucia. Jeśli ktoś z Was chce pomóc aktorowi, to link do zbiórki znajduje się tutaj.

