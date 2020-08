Pamiętacie "pomocne" koleżanki Barbary Wolańskiej w "Koglu Moglu"? Zobaczcie, co dziś robią i jak wyglądają! 

"Kogel Mogel" to film, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Chociaż od premiery tej wspaniałej komedii minęło już ponad 30 lat, to w dalszym ciągu potrafi nas bawić do łez. I nie ma znaczeni ile razy go oglądaliśmy - zawsze będziemy śledzić go z uśmiechem. Oczywiście wpływ na tak ogromny sukces filmu miał nie tylko scenariusz, ale również wspaniali aktorzy, jak na przykład Ewa Kasprzyk, która brawurowo odegrała rolę ekscentrycznej i wybuchowej Barbary Wolańskiej. A pamiętacie słynne koleżanki z pierwszej części filmu, które zawsze spieszyły Wolańskiej na pomoc? W te role wcieliły się Krystyna Kołodziejczyk, Halina Bednarz oraz Ewa Kania. Co dziś robią i jak wyglądają? Zobaczcie!

Pamiętacie "pomocne" koleżanki Barbary Wolańskiej? Zobaczcie co dziś robią i jak wyglądają!

"No i gdzie jest Kasia" - te słowa wypowiadane przez Piotrusia doprowadzały Barbarę Wolańską do białej gorączki. A jeszcze gorzej było, kiedy Kasia zbliżała się do jej męża. Wolańska robiła wszystko, aby piękna blondynka skutecznie zniknęła z jej życia, ale jak wszyscy wiemy, każda próba pozbycia się Kasi zawsze kończyła się fiaskiem. Na szczęście w tych "trudnych chwilach" Wolańska mogła liczyć na swoje niezastąpione koleżanki, które zawsze służyły swoją "pomocą". I chociaż role Krystyny Kołodziejczyk, Haliny Bednarz oraz Ewy Kani w "Koglu Moglu" były niewielkie, to jednak dostarczyły nam dużej dawki humoru!

Pamiętacie słynne "dzień dobry, przepraszam bardzo, czy zastałam Marysię?" W taki sposób koleżanki Wolańskiej sprawdzały Kasię i oczywiście relacjonowały swojej przyjaciółce, co opiekunka Piotrusia robiła i jak była ubrana. Ta scena naprawdę potrafi rozbawić do łez, zwłaszcza kiedy patrzy się na reakcję Barbary Wolańskiej.

Jak wyglądały koleżanki Wolańskiej ponad 30 lat temu na pewno pamiętamy wszyscy. A czy wiecie co robią i jak wyglądają dziś? Zobaczcie naszą galerię!

Halina Bednarz ponad 25 lat temu przeżyła koszmarny wypadek, z którego ona i jej córka cudem wyszły bez większych obrażeń.

Był piękny słoneczny dzień. Na tylnym siedzeniu spała moja 6-letnia córeczka Agnieszka. W pewnym momencie dostrzegłam nadjeżdżającego tira. Nie miałam możliwości manewru. Wiedziałam, że zderzenie jest nieuniknione. [...] Choć brzmi to niewiarygodnie, ani przez chwilę nie czułam lęku. Podświadomie byłam pewna, że z kraksy wyjedziemy ocalone. Eksperci, badający później stan pojazdu, nie mogli w to uwierzyć. Sądzę, że doświadczyłam cudu, że ktoś nade mną tam w górze czuwał - mówiła w jednym z wywiadów Halina Bednarz.

Od tamtej chwili aktorka docenia każdy dzień. Po wypadku wycofała się z aktorstwa i całą uwagę poświęciła rodzinie i córce. Do zawodu wróciła dopiero, gdy jej pociecha była nastolatką. Mogliśmy oglądać ją w takich produkcjach jak "Samo życie" czy "Ojciec Mateusz". Zdecydowanie częściej jednak gościła na deskach teatralnych.

Tak dzisiaj wygląda Halina Bednarz. Ma 62 lata.

AKPA/Gałązka

Ewa Kania, która również wcielała się w rolę jednej z koleżanek Barbary Wolańskiej, to przede wszystkim doskonale wszystkim znana reżyser dubbingu! Sama również użyczyła swojego głosu wielu postaciom. Aktorkę możemy również oglądać w serialu "Klan". Ewa Kania wciela się w nim w rolę Zofii Boreckiej, matki Jacka.

Jeśli chodzi o znaczącej role w moim życiu, grania w filmie, to na pewno Kogel-Mogel, ponieważ on zostanie ze mną do końca życia. Sąsiadka, koleżanka z biura głównej bohaterki. I "Klan", jako serial, bo gram w nim do dzisiaj i muszę przyznać, że bardzo dużo zawdzięczam temu serialowi, bo tam nauczyłam się takiego obcowania z kamerą, które staje się dla mnie naturalne, fajne, dobrze się czuję w tej postaci - mówiła przed dwoma laty w jednym z wywiadów Ewa Kania.

Dziś Ewa Kania ma 72 lata i jest w świetnej formie! Jest także wielką miłośniczka koni i jeździectwa.

AKPA/Baranowski

Tak Ewa Kania wygląda obecnie.

East News

Krystyna Kołodziejczyk to ostatnia z trzech aktorek, która wcielała się w postać koleżanki Barbary Wolańskiej. Jest gwiazdą, która ma na swoim koncie dziesiątki kultowych, filmowych i serialowych ról, między innymi wystąpiła w "Zmiennikach", "Klanie", "Miodowych latach", "Samym życiu", czy "Czterdziestolatku. 20 lat później". Występowała na deskach teatrów w całej Polsce. W 2019 została odznaczona Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Dzisiaj aktorka ma 81 lat i w dalszym ciągu zaraża wszystkich swoim uroczym uśmiechem!

East News

Zawsze pogodna i radosna. Taka po prostu jest Krystyna Kołodziejczyk!

East News

Wszystkie trzy panie fenomenalnie odegrały swoje role w "Koglu-Moglu". Razem z Ewą Kasprzyk stworzyły kwartet z ogromną dawką humoru!