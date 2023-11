Niedawno na ekrany kin weszła 3. część filmu "Kogel Mogel". Po raz kolejny za scenariusz odpowiadała Ilona Łepkowska. "Królowa polskich seriali", jak zwykło się ją nazywać, przygotowała kontynuację losów naszych ulubionych bohaterów. Z filmu zniknął między innymi Paweł Zawada, czyli mąż Kasi (Grażyna Błęcka-Kolska). Ilona Łepkowska musiała tak postąpić, ponieważ grający go Dariusz Siatkowski zmarł w 2008 roku. W filmie pojawiło się jednak kilka nowych postaci, w tym Marcin (Nikodem Rozbicki), czyli syn Kasi i Pawła.

Zanim "Kogel Mogel, czyli Miszmasz" pojawił się w kinach, fani zastanawiali się tylko nad jedną, ważną dla nich kwestią. Wszyscy obstawiali, kto wcieli się w dorosłego już Piotrusia. Ostatecznie zagrał go Maciej Zakościelny. Z kolei trzydzieści lat temu w małego urwisa wcielił się Maciej Koterski. Później chłopiec zniknął z show-biznesu.

Wciąż nie wiadomo, co dzieje się dzisiaj z dorosłym już aktorem. Ilona Łepkowska w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność" nie szczędziła mu jednak gorzkich słów...

- Podobno mieszka poza Polską. I nie jest aktorem, nie ma żadnych filmowych doświadczeń poza dziecięcą rolą Piotrusia. Wszyscy uważali, że jest to Michał Koterski, a to nie był on. A tak w ogóle nie uważam, jak niektórzy, że był genialnym dziecięcym aktorem. Wycie i dźganiem nożem misia to było dość łatwe zadanie - stwierdziła Ilona Łepkowska.