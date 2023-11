Reklama

Uroczysta premiera "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" już za nami. Na imprezie promującej trzecią część kultowego filmu pojawiła się plejada gwiazd, a wśród nich nie mogło zabraknąć Ewy Kasprzyk, która ponownie wcieliła się w Barbarę Wolańską. Niestety, jak informują media, podczas premiery "Kogla Mogla 3" doszło do kłótni aktorki z... Iloną Łepkowską! Według doniesień "Faktu", Ewa Kasprzyk ma żal do scenarzystki, że z filmu wycięto kilka scen z jej udziałem. Jak komentują to Łepkowska i Kasprzyk?

Ewa Kasprzyk ma żal do Ilony Łepkowskiej?

Jak informuje "Fakt" między Ewą Kasprzyk a Iloną Łepkowską doszło do ostrej wymiany zdań na premierze filmu. Jak całą sprawę skomentowała scenarzystka?

„Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3” to jednak w większym stopniu moje dziecko niż Ewy Kasprzyk. Na pewno nie zrobiłabym niczego, co by go zepsuło. Trzeba patrzeć na dobro filmu - przyznała w rozmowie z "Faktem". Rola każdego z aktorów została okrojona w montażu. Ale może inni nie podchodzą do tego tak emocjonalnie i rozumieją, że taki jest ich charakter pracy i muszą się mu podporządkować.

Według doniesień "Super Expressu" z filmu zostały wycięte aż trzy sceny z udziałem Ewy Kasprzyk. Informator dziennika twierdzi, że aktorka widziała "Kogel Mogel 3" przed uroczystą premierą i właśnie wtedy dowiedziała się, że kilka scen z jej udziałem nie pojawi się w filmie. Ewa Kasprzyk zastanawiała się nawet, czy w ogóle pojawić się na premierze!

To jest zawsze przykre dla każdego aktora, kiedy okazuje się, że zagrane sceny nie wchodzą do wersji końcowej. Produkcja tym razem postawiła na młodszą część obsady i to ich jest na ekranie najwięcej - w rozmowie z "Super Expressem" komentowała Ewa Kasprzyk.

(...) Nie mam wielkich pretensji, ale zwyczajnie jest mi żal tych scen, które mogłyby być korzystne dla filmu- dodała gwiazda.

Wszystkim fanom "Kogla Mogla" przypominamy, że trzecią część filmu możecie oglądać od piątku 25 stycznia! Wybieracie się do kina?

