W końcu! Do internetu właśnie trafił długo wyczekiwany zwiastun trzeciej części Kogla Mogla! Film "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3" na ekrany kin wejdzie 25 stycznia. Wiemy już, kto w nim zagra! Nie zabraknie dawnych aktorów, ale i pojawią się nowe twarze! Kogo zobaczymy?

Mamy zwiastun "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3"

W trzeciej części Kogla Mogla znów zobaczymy Grażynę Błęcką-Kolską, Ewę Kasprzyk, a także Zdzisława Wardejna. Do obsady dołączyli również: Nikodem Rozbicki, Aleksandra Hamkało, Maciej Zakościelny, Katarzyna Skrzynecka i Anna Mucha.

O czym będzie "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3"? Wiemy już, że Kasia wyprowadziła się z wielkiego miasta i wróciła na wieś! Kręci się koło niej Staszek Kolasa, który w pierwszej części został zostawiony w dniu ślubu. Do Brzózek niespodziewanie wróci syn Kasi, Marcin (tu Nikodem Rozbicki), który postanawia we wsi otworzyć niebezpieczny biznes. Będąc nastolatkiem chłopak po tym, jak rozpadło się małżeństwo jego rodziców wyjechał do Holandii z ojcem. Matce jednak powiedział ze studiuje za granicą...

Czuję odpowiedzialność, bo gram w kontynuacji dwóch kultowych filmów. W „Miszmaszu czyli Koglu Moglu 3” tworzymy nową historię, gdzie kontekst poprzednich części stanowi podstawę, a współczesne realia nadają rytm. Jak sam tytuł wskazuje, mieszamy tutaj konwencje, poglądy, pokolenia, światy. - mówi Rozbicki.

Koło Rozbickiego pojawi się również piękna urzędniczka, czyli Anna Mucha. Co o poprzednich częściach filmu mówi aktor?

Pamiętam ten film z czasów dzieciństwa i potem z okresu nastoletniego. Zawsze wzruszała mnie ta naiwność Kasi oraz sielski obraz polskiej wsi. Pamiętam też, jak ogromne wrażenie zrobiła na mnie rola pani Ewy Kasprzyk i jej pani Wolańska. To była petarda! No i te kultowe cytaty, które na stałe wpisały się w naszą kulturę. Mój ulubiony, który zapamiętałam na całe życie, to: „Przyjaźń między kobietą a mężczyzną jest możliwa, ale tylko erotyczna”. Do dziś się tego trzymam :).

W rodzinie Wolańskich również czekają nas wielkie zmiany! Pani Wolańska (Ewa Kasprzyk) wydała kontrowersyjną książkę i została sekstrenerką! Jej bliscy, czyli mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Ola Hamkało) postanowili zbuntować się przeciwko matce i... opuścili ją!

Czy Kasia znów przez przypadek trafi na Wolańskich? Koniecznie zobaczcie zwiastun!

Czy syn Kasi zakocha się w pięknej urzędniczce?