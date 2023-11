Katarzyna Skrzynecka nie chciała zapeszać, dlatego dotąd milczała na temat swojej roli w filmie "Misz Masz, czyli Kogel Mogel 3". Jednak teraz, gdy skończyła już pracę nad tą produkcją, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Na jej Instagramie pojawiło się kilka zdjęć z planu zdjęciowego. Katarzyna Skrzynecka ze szczegółami zdradziła także charakter swojej postaci.

- O tym, czy gram w jakimś fabularnym filmie, nie zwykłam mówić wcześniej, niż po spełnionych dniach realizacji... A nawet jeśli - to zawsze jeszcze można zostać wyciętym w montażu ???? ... Z radością dołączyłam do Ekipy Obsady superprodukcji MISZ MASZ, CZYLI KOGEL MOGEL 3 ???????? w roli Marleny Wolańskiej - żony słynnego (dziś już dorosłego) PIOTRUSIA Wolańskiego, w którego rolę z ogromnym czarem wciela się Maciej Zakościelny. Marlena to bardzo majętna nowobogacka właścicielka sieci restauracji, nieco starsza od męża, lecz wielce mu oddana i zakochana ???? Kocha żyć NA BOGATO, dużo lampartów, Versace i suto obwieszona złotem ???????????? Będzie baaardzo zabawnie - zapewnia Katarzyna Skrzynecka.