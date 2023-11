2 z 4

Jeszcze kilka tygodni temu plotkowano, że syna Kasi ma zagrać Antoni Pawlicki- ostatecznie aktor jednak nie pojawi się w filmie. Kto więc wcieli się w rolę syna głównej bohaterki? Jak informuje "Super Express" będzie to Nikodem Rozbicki! Z pewnością znacie go m.in. z takich produkcji jak: "Listy do M. 3", "Bejbi blues", "Singielka" czy "Powiedz tak!".

Nikodem Rozbicki wystąpił również w programie "Taniec z Gwiazdami". Aktor tańczył w parze z Agnieszką Kaczorowską.

Nikodem pokazał już PIERWSZE ZDJĘCIE z planu filmowego! Zobaczcie z kim pozuje!

Zobacz także: Nikodem Rozbicki zachwycony Agnieszką Kaczorowską: "Jest świetna w tym, co robi"