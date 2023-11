Gwiazda "Na dobre i na złe" zagra w filmie "Misz-masz czyli Kogel Mogel 3"! I to zupełnie nową bohaterkę - córkę Barbary i Mariana Wolańskich. W dwóch częściach filmu poznaliśmy syna bohaterów - Piotrusia. Teraz okazuje się, że Piotruś będzie miał siostrę! Co jeszcze wiadomo na temat "Misz-masz czyli Kogel Mogel 3"?

Niby powoli, ale jednak coraz szybciej zbliża się TEN moment - rozpoczęcie zdjęć do filmu "Misz-masz czyli kogel mogel 3". Trzymaliśmy to dotąd w tajemnicy, ale pora zacząć odsłaniać karty. Dziś pierwsza z całej, bogatej talii - REŻYSER.Miło mi obwieścić, że trzecią część "Kogla mogla" wyreżyseruje Kordian Piwowarski. Zbieżność nazwisk nie przypadkowa - to syn Radosława Piwowarskiego, autora "Pociągu do Hollywood", "Marcowych migdałów" czy "Kolejności uczuć"... Trzymam kciuki!, napisała Ilona Łepkowska.