3 z 6

Według doniesień "Faktu" syna Kasi i Pawła zagra Antoni Pawlicki! To właśnie on ma się wcielić w rolę Marcina Zawady. Kto jeszcze dołączył do obsady filmu? Zobaczcie, co zdradziła Ilona Łepkowska!

Zobacz także: "No przecież dla przyjemności nikt nie pije, tylko jak mus", kto tak powiedział? Quiz z filmu "Kogel Mogel"!