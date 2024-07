Związek i rozstanie Macieja Dowbora z Joanną Koroniewską spokojnie mógłby być inspiracją dla scenarzystów polskich seriali. Para na początku roku ogłosiła rozstanie, ale w międzyczasie kilkukrotnie spotkała się z nadzieją, że ich relacje wrócą do normy.

Reklama

Tym razem w rozmowie z magazynem "Flesz" Dowbor przyznał, że "dojrzał" i doszedł do wniosku, że w życiu są ważniejsze rzeczy niż sama praca. Podobno Maciej rozstał się ze swoją kochaną Anią z Krakowa, która miała dość ciągłego utrzymywania ich związku w tajemnicy. Dla niego to nie jest jednak powód do smutku. Bardziej załamuje go obojętność Koroniewskiej, która nie reaguje na jego "smutne oczy".

- Aśka jest twarda i smutne oczy Maćka przestały na nią działać. Skupia się na sobie - tłumaczy przyjaciółka aktorki.

Faktycznie, w życiu zawodowym Koroniewskiej wiosna. Po kontraktach reklamowych, Joanna dostała właśnie propozycję zagrania w filmie "Powrót do Legolandu", a jesienią zapowiada tournee po Polsce ze spektaklem "Jabłko".

Reklama

Ciekawe czy w swoim napiętym kalendarzu znajdzie czas dla Macieja? O tym przekonamy się już na przełomie lipca/sierpnia kiedy para planuje wyjazd ze znajomymi i córką na wakacje.