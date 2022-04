Domniemana kochanka Putina wyszła z ukrycia. Alina Kabajewa wywołała burzę w mediach

Odkąd Władimir Putin podjął decyzję o zaatakowaniu Ukrainy, wiele mówi się o jego domniemanej kochance, która nagle zniknęła. Niektórzy sądzili, że Alina Kabajewa została przez prezydenta Federacji Rosyjskiej umieszczona w bezpiecznym schronie gdzieś na Syberii. Później do mediów trafiły doniesienia, według których była gimnastyczka ukryła się w strzeżonej rezydencji na terenie Europy Zachodniej. Wreszcie Alina Kabajewa wyszła z ukrycia i po raz pierwszy od wybuchu wojny wystąpiła publicznie. Kontrowersje wywołała nie tylko litera "Z", na tle której stała mistrzyni olimpijska, ale również bardzo kosztowna kreacja i zmiany wyglądu.

Domniemana kochanka Putina wystąpiła w Moskwie. Alina Kabajewa miała na sobie sukienkę za ponad 7 tysięcy złotych

Jeszcze do niedawna podejrzewano, że domniemana kochanka Putina ukrywa się wraz z dziećmi w Szwajcarii. Najwyraźniej jednak Alina Kabajewa chce być blisko prezydenta Federacji Rosyjskiej. Po wielu tygodniach milczenia mistrzyni olimpijska pokazała się publicznie podczas organizowanego przez siebie festiwalu gimnastyki artystycznej "Alina". Impreza sportowa odbyła się w Moskwie.

Alina Kabajewa od razu przyciągnęła uwagę mediów z kilku powodów. Dziennikarze zauważyli, że domniemana kochanka Władimira Putina miała na sobie wartą ponad 1600 dolarów sukienkę, zaprojektowaną przez Alessandrę Rich. Komentatorzy zauważyli, że na byłą gimnastyczkę stać na taki luksus, ponieważ Stany Zjednoczone w ostatnim momencie zrezygnowały z nałożenia na nią sankcji.

Już podczas prób do festiwalu gimnastyki artystycznej Alina Kabajewa pokazywała się w drogich ubraniach. Kilka dni przed imprezą pojawiła się na moskiewskiej VTB Arenie w sneakersach luksusowej marki Brunello Cucinelli za 1100 dolarów, na co zwrócili uwagę dziennikarze rosyjskiej edycji magazynu "Cosmopolitan". Do mediów społecznościowych trafiły też zdjęcia, które wywołały dyskusję na temat urody domniemanej kochanki prezydenta Rosji.

Redakcja "Cosmpolitan" zauważyła, że Alina Kabajewa w ostatnim czasie bardzo się zmieniła. Podobno mistrzyni olimpijska coraz częściej odwiedza tego samego chirurga plastycznego, z którego usług ma korzystać Władimir Putin. Dziennikarze stwierdzili, że ewentualne poprawki nie wyszły jej na dobre.

Coś naprawdę zmieniło się w twarzy Kabajewej... Legenda sportu była kiedyś wyraźnie urodziwsza - czytamy w "Cosmopolitan".

Alina Kabajewa z obrączką na festiwalu w Moskwie. W sekrecie wzięła ślub z Putinem?

Media dostrzegły, że podczas imprezy Alina Kabajewa miała na palcu obrączkę, co może wskazywać na to, że potajemnie wzięła ślub. Chociaż Władimir Putin nigdy nie potwierdził, że jest w bliskiej relacji z byłą gimnastyczką, to mnóstwo dziennikarzy z całego świata twierdzi, że były agent KGB i mistrzyni olimpijska nie tylko są razem, ale doczekali się też dzieci.

Putin's rumored mistress Alina Kabaeva made a rare appearance in Moscow, at the gymnastics festival "Alina" (named in her honor). Standing in front of a backdrop covered with "Z" symbols, Kabaeva spoke of WWII and said, without a hint of irony: "Every family has a war story." pic.twitter.com/5ELCdDjgzV — Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 24, 2022

W trakcie festiwalu miało dojść także do prowokacji. Komentujący wydarzenie w aplikacji Telegram zwrócili uwagę na to, że domniemana kochanka Putina pozowała na tle litery "Z", która stała się symbolem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nie jest tajemnicą, że gimnastyczka wspiera działania prezydenta. W marcu br. Alina Kabajewa stanęła w obronie Władimira Putina.

Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu "Alina" była Wielka Wojna Ojczyźniana. Podczas konferencji kobieta okrzyknięta "słońcem rosyjskiej gimnastyki" została zapytana, dlaczego zdecydowała się właśnie na takie hasło.

Widzisz, ta historia nie należy do przeszłości. Zostaje z nami. To święto nie tylko dla kraju, to święto dla każdej z naszych rodzin. Każda rodzina ma historię wojenną. I w żadnym wypadku nie powinniśmy o tym zapominać, ale pamięć powinniśmy przekazywać z pokolenia na pokolenie - odpowiedziała Alina Kabajewa.

Gratuluję wszystkim zbliżającego się Dnia Zwycięstwa - dodała.

Warto przypomnieć, że 12 maja Alina Kabajewa będzie świętowała swoje 39. urodziny. Czy spędzi ten dzień z prezydentem Federacji Rosyjskiej?