Julia Wieniawa to prawdziwa kobieta pracująca! Obecnie młoda gwiazda realizuje kilka projektów i to naraz! Aktorkę można spotkać na planach zdjęciowych do dwóch filmów - „Kobiety sukcesu” i „Kobiety mafii”, trzech seriali, w studiu nagraniowym, gdzie pracuje nad nową płytą, a także na planach kampanii reklamowych. Julia Wieniawa zdradziła szczegóły swoich filmowych ról w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle i wszystko wskazuje na to, że zaskoczy swoich fanów, szczególnie w produkcji Patryka Vegi! Zobaczcie materiał wideo!

Reklama

Zobacz: Antku, Julia Wieniawa już wie, jak spędzicie Walentynki! ;) Co ma z tym wspólnego Vega?

Przeczytaj też: Na profilu znanego wokalisty pojawiło się gorące zdjęcie Julii Wieniawy! Antek będzie zazdrosny?

Julia Wieniawa pracuje na planie "Kobiety mafii" Patryka Vegi

Instagram

Młoda gwiazda zaskoczy swoich fanów?

Instagram