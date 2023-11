W tym tygodniu odbyła się konferencja TVN, na której stacja przedstawiła swoją ramówkę na jesień 2018. Wśród gwiazd, które pojawiły się na konferencji nie mogło zabraknąć Małgorzaty Rozenek i twarzy stacji TTV, Malwiny Wędzikowskiej. Kilka dni po konferencji wyszło na jaw, że za kulisami było bardzo gorąco, bowiem gwiazdy stacji starły się ze sobą! O co poszło?

Jak podał dzisiejszy "Fakt", Małgorzata Rozenek "naskoczyła na młodszą koleżankę". Dlaczego? Dziennik podaje, że Małgorzacie nie spodobało się to, że Malwina skrytykowała ostatnio jedną z jej stylizacji. Chodziło o look, w którym Rozenek pojawiła się na koncercie Guns N' Roses.

- Jestem przekonana, że jest to mrugnięcie okiem do widza. Te hałdy różowych doczepów, kusa ramoneska z tworzywa sztucznego, kuse szorty z tworzywa sztucznego, nawet bransoletki imitujące rzemienie, były z gumy, do tego tona biżuterii z wyprzedaży z jakiejś podrzędnej sieciówki...Ja jako fachowiec siedzący w mediach tyle lat nie wierzę, że to było na poważnie. To jest żart, Halloween w środku lata - powiedziała nam Malwina.