Dominika Gawęda, znana wokalistka zespołu Blue Cafe, i Maciej Szczepanik, członek grupy Pectus, po ośmiu latach małżeństwa zdecydowali się zakończyć swój związek. Informacja o ich rozwodzie obiegła media pod koniec września 2025 roku, jednak dopiero teraz artystka po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o tym trudnym etapie swojego życia. Para poznała się w 2014 roku. Połączyła ich pasja do muzyki. Ich relacja, przez pewien czas utrzymywana w tajemnicy, została ujawniona tuż przed ceremonią ślubną. Mimo iż przez lata uchodzili za zgraną parę w polskim show-biznesie, ich związek nie przetrwał próby czasu.

Dominika Gawęda przerwała milczenie w sprawie rozwodu z Maciejem Szczepanikiem

Dominika Gawęda, znana wokalistka zespołu Blue Café, oraz Maciej Szczepanik, gitarzysta, poznali się dzięki wspólnej pracy artystycznej. Ich związek rozwijał się z dala od medialnego szumu, a para bardzo broniła swoją prywatność. Przez wiele lat małżonkowie uchodzili za jedną z najlepiej dopranych par w polskim show-biznesie, nic więc dziwnego, że gdy we wrześniu 2025 roku Dominika Gawęda i Maciej Szczepanik potwierdzili rozwód, ich fani zamarli.

Choć gwiazda Blue Café długo broniła prywatności, w najnowszej rozmowie z mediami przerwała milczenie w sprawie rozstania z mężem. Wokalistka w rozmowie z Interia Muzyka potwierdziła, że oficjalnie zamknęła ten etap swojego życia:

To tak wygląda, jak w każdym rozstaniu, że najpierw ten kontakt jest większy, a potem się stopniowo zmniejsza. Nie wiem, jak będzie, ale najważniejsze jest to, że rozstaliśmy się w zgodzie i była to nasza wspólna decyzja. W tej chwili realizuję już siebie w nowym etapie swojego życia - wyznała.

Jej agentka, Kamila Sowińska, ujawniła, że rozwód Dominiki Gawędy i Macieja Szczepanika miał miejsce przeszło pół roku temu i przebiegł w sposób ugodowy.

Mogę tylko powiedzieć, że Dominika i Maciej rozwiedli się przeszło pół roku temu. Decyzja o rozstaniu została podjęta w sposób ugodowy. powiedziała serwisowi Jastrząb.Post.

Tak Dominika Gawęda radzi sobie po rozwodzie

Ostatnio Dominika Gawęda gościła na antenie Polskiego Radia RDC, gdzie otworzyła się na temat rozstania wyznając, że to muzyka pomaga jej w trudnych chwilach. Nawiązała też do swojego nowego utworu zatytułowanego "Remedium", który odzwierciedla jej emocjonalne przeżycia po rozwodzie.

To jest opowieść o uzdrowieniu, o drodze ku odnalezieniu spokoju, właśnie chodzi o ten spokój wewnętrzny - przyznała.

Gawęda podkreśliła, że wierzy iż jej utwór jest również wsparciem dla innych, którzy przechodzą przez trudne chwile.

Śpiewam o sobie (…), ale ja myślę, że ten utwór jest o nas wszystkich i śpiewam przede wszystkim o swoich emocjach. Remedium to jest opowieść o uzdrowieniu, o drodze ku odnalezieniu spokoju, właśnie chodzi o ten spokój wewnętrzny i takie zrozumienie, że nawet w najtrudniejszych momentach jesteśmy w stanie znaleźć lekarstwo w sobie przede wszystkim. Więc to jest taka opowieść przede wszystkim o takim powrocie dla siebie.

W utworze Gawęda śpiewa m.in.: "Miało być jakoś inaczej. Ja też nie umiem miejsca znaleźć. Kto mi powie, dokąd iść? Bo dla mnie już się skończył świat kolejny raz. (...) Jak spać spokojnie, gdy wokół zamęt? Jak podnieść się kolejny raz? Złapać jakoś w dłonie czas, który został nam? (...) Czy będzie łatwiej? Nie wiem. Chcę wierzyć, choć tyle pytań bez odpowiedzi. Nawet jeśli wszystko w gruzach, podniesiesz się (...)".

Nowe życie Dominiki Gawędy po rozwodzie

Artystka zadeklarowała, że obecnie skupia się na nowym etapie swojego życia. Podkreśliła, że realizuje się artystycznie, znajduje spokój i dąży do równowagi. Twórczość muzyczna stała się dla niej formą terapii i sposobem na pogodzenie się z przeszłością. Dominika Gawęda dziś mówi otwarcie o emocjach, które ją przepełniają, i znajduje siłę, by budować swoją przyszłość na nowych fundamentach.

