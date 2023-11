Reklama

Arkadiusz Jakubik to jeden z ulubionych aktorów Wojciecha Smarzowskiego. Nic więc dziwnego, że pojawił się również w filmie "Kler". Arkadiusz Jakubik wcielił się tam w postać księdza Andrzeja Kukuły. Aktor w rozmowie z party.pl zdradził, co wyróżnia jego bohatera na tle innych postaci. Przy okazji Arkadiusz Jakubik zaznaczył również, że "Kler" to bardzo ważny film, który powinien zobaczyć każdy. Jesteście ciekawi, co jeszcze o najnowszym, kontrowersyjnym obrazie Wojciecha Smarzowskiego powiedział aktor? Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się sami!

Wybieracie się na "Kler" do kin?