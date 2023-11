Film "Kler" wszedł do kin w piątek 28 września 2018 roku. To z pewnością jeden z najgłośniejszych filmów tego roku, o którym będzie się mówić jeszcze długo. Wojciech Smarzowski, reżyser "Kleru" swoim filmem chciał pokazać jak naprawdę wygląda instytucja Kościoła w Polsce - w pewien sposób pokazuje Kościół "od zakrystii". Brudny, nie zawsze idealny jak niektórym się wydaje, grzeszny. W obsadzie znajdują się Arkadiusz Jakubik, Robert Więckiewicz, Jacek Braciak, Janusz Gajos, Joanna Kulig, Katarzyna Herman, Rafał Mohr, Robert Wabich, Henryk Talar i Izabela Kuna.

Film "Kler" wzbudzał wiele emocji jeszcze przed premierą. Teraz po premierze dyskusja jest jeszcze bardziej zacięta. Czy "Kler" to atak na polski Kościół? Ile w nim jest prawdy? Co zostało zmyślone? A może coś zostało przekoloryzowane? Widzowie będą mieli wiele okazji, żeby ten film zobaczyć i ocenić. Mimo że w niektórych kinach "Kler" został wycofany z repertuaru (Zobacz także: "Kler" Smarzowskiego nie będzie pokazywany w jednym z kin! Jest zbyt kontrowersyjny?), to w większości kin bije on już teraz rekordy popularności.

"Kler" pobije weekendowy rekord otwarcia?

Na przykład w Multikinie na warszawskim Ursynowie w dzień premiery film został pokazany aż 18 razy, w multipleksie tej samej sieci w poznańskiej Malcie produkcja miała natomiast 21 seansów. Jednak póki co rekordzistą jest Multikino w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, gdzie "Kler" był pokazywany w piątek aż 22 razy! Taka częstotliwość pokazów filmu "Kler" z pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w liczbach - czy "Kler" pobije weekendowy rekord otwarcia? Kolejną przesłanką jest to, że bilety na weekendowe seanse są już niemal całkowicie wyprzedane!

Przypomnijmy, że jednym z rekordowych weekendów - był film "Pięćdziesiąt twarzy Greya", który obejrzało w weekend otwarcia 834 479 widzów. Z kolei trzecią część "Listów do M." obejrzało 775 817 widzów. Czy te rekordy są w zasięgu "Kleru"? Czekamy z niecierpliwością na wyniki!

Wojciech Smarzowski jest znany m.in. z takich filmów jak: „Wołyń”, „Pod Mocnym Aniołem”, „Drogówka”, „Róża”, „Dom zły” i „Wesele”.

