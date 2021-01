Radość w ekipie polskich skoczków narciarskich jest ogromna nie tylko ze względu na sukcesy, ale także z powodu narodzin, być może, kolejnego fantastycznego sportowca! Kilka dni temu na świecie pojawiła się pierwsza córeczka Dawida Kubackiego, a dzisiaj po raz drugi został ojcem... Klemens Murańka! Skoczek właśnie pochwalił się pierwszym zdjęciem maleństwa. Zobaczcie sami!

Klemens Murańka został ojcem! Skoczek pochwalił się pierwszym zdjęciem maleństwa

Ten Turniej Czterech Skoczni z pewnością przejdzie do historii. Tuż przed ostatnim konkursem w Bischofshofen na dwóch pierwszych miejscach w klasyfikacji turnieju są dwaj Polacy - Dawid Kubacki i Kamil Stoch. To jednak nie koniec emocji związanych wokół turnieju, bowiem właśnie w tym czasie na świat przyszły dwie pociechy polskich skoczków. Kilka dni temu ojcem został Dawid Kubacki, który powitał na świecie córeczkę Zuzię. Dzisiaj wspaniałe wieści dotarły do Klemensa Murańki - skoczek po raz drugi został ojcem.

Sportowiec powitał na świecie drugiego syna! Klemens Murańka postanowił pochwalić się pierwszym zdjęciem maleństwa na swoim Instagramie. Pod fotografią napisał:

Może wczorajszy występ nie zaliczę do udanych, ale dzisiejszy dzień mogę zaliczyć jak najbardziej do udanych bo urodził mi się drugi syn!!😘😘 - napisał Klemens Murańka.

Pod postem oczywiście pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów od fanów.

- Mały Klimuś 😍 Brawo 👏 Ogromne gratulacj - Gratulacje, dużo zdrowia ❤️ - Gratulacje i powodzenia w Bischofshofen - Serdeczne gratulacje ❤️niech rośnie zdrowo 😍 - piszą fani.

My oczywiście również dołączamy się do gratulacji! Naprawdę wspaniale zaczyna się ten rok dla Polskich skoczków. Trzymamy mocno kciuki również za środowy występ w Bischofshofen. Tymczasem zobaczcie pierwsze zdjęcie synka Klemensa Murańki!

26- letni skoczek wziął ślub w 2015 roku. Jego wybranką jest piękna Agnieszka.