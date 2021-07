Klaudia Halejcio zabrała córeczkę na pierwszy, daleki wyjazd. "Myślałam, że zwariuję!"

Dokładnie 2 czerwca Klaudia Halejcio została mamą! Aktorka urodziła córeczkę, której dała na imię Nel i od tego czasu chętnie zamieszcza na swoim profilu na Instagramie nie tylko zdjęcia dziewczynki, ale i dzieli się swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami dotyczącymi macierzyństwa. Gwiazda poruszała już takie tematy jak, między innymi, karmienie piersią, blizna i dochodzenie do siebie po porodzie, a nawet zwierzała się fanom ze swoich wpadek. Teraz aktorka opublikowała w mediach społecznościowych kolejny wpis. Jak się okazuje, Klaudia Halejcio świętując pierwszy miesiąc ukochanego maluszka, była ze swoim dzieckiem naprawdę daleko od domu! Klaudia Halejcio zdecydowała się na pierwszy taki wyjazd i jak widać, zapamięta go naprawdę na długo.

Klaudia Halejcio wyjechała z miesięczną córką

W świecie gwiazd powoli wszystko wraca do normy, a znani i lubiani ponownie mogą odwiedzać liczne premiery, eventy i ścianki. Jak się okazuje, ostatnio na jedno z głośniejszych wydarzeń w branży została zaproszona Klaudia Halejcio. Choć niektórzy mogą się dziwić, świeżo upieczona mama postanowiła pogodzić życie rodzinne z tym zawodowym i stwierdziła, że... zabierze ze sobą swoją miesięczną córeczkę! Co więcej, wszystko miało miejsce w Sopocie, a aktorkę czekała pierwsza, daleka wyprawa sam na sam z Nel. Teraz gwiazda o wszystkim opowiedziała na swoim profilu Instagramie.

Mój pierwszy dalszy wyjazd z Maluchem 🙈 przyznaje stresowałam się bardzo… w głowie tysiąc myśli na minutę… Jak się przygotować? Co spakować? Ile przerw w podróży? Czy poradzę sobie sama? Aaaa… myślałam, że zwariuję! - zaczęła.

Klaudia Halejcio znana jest ze swojej szczerości i jak widać nie ma zamiaru mydlić oczu internautom. Gwiazda otwarcie przyznała, że zaplanowanie podróży z miesięczną córeczką było dla niej nie lada wyzwaniem i czymś zupełnie nowym. Wygląda jednak na to, że Nel uwielbia towarzystwo tak samo jak jej słynna mama!

Mój wyjazd dobiega końca i powiem Wam, że to była doskonała decyzja. Oderwałam się od codzienności, odetchnęłam czystym powietrzem, spotkałam sporo znajomych😁

Szczęśliwa a mój maluch razem ze mną, powoli wracamy do domu 🥰 - dodała.

Klaudia Halejcio przyznała, że naprawdę było warto wyrwać się z domu. Co więcej, wcale nie dziwimy się, że gwiazda postanowiła zabrać ze sobą małą Nel. Ostatnio sama wyznała, że kiedy jej partner wychodzi z córeczką po to, by aktorka miała chwilę dla siebie, ta zamiast odpoczywać zaczyna tęsknić i każe im wracać do domu! Internautki są zachwycone postawą Klaudii Halejcio:

- Bo podróże z dzieckiem są najpiękniejsze - Brawo, takie wyjazdy cenne i potrzebne. My też często wyjeżdżamy ❤️

Jak widać matczyna miłość nie zna granic, a Klaudia Halejcio i jej córeczka spędziły w Sopocie naprawdę piękny czas.

Instagram/klaudiahalejcio

Klaudia Halejcio nie przestaje zaskakiwać swoich fanów - jednak zawsze w tym pozytywnym kontekście. Gwiazda swoimi szczerymi wpisami w mediach społecznościowych zaskarbiła sobie sympatię internautów i jak się okazuje, macierzyństwa również nie ma zamiaru koloryzować. Aktorka przyznała, że pierwszy daleki wyjazd z Nel był dla niej bardzo stresujący.

Jak widać nie było się czego obawiać. Klaudia Halejcio i jej miesięczna córeczka zaliczyły pierwszy wspólny wyjazd. Sądzicie, że gwiazda będzie zabierała ze sobą Nel na wszystkie eventy? Póki co aktorka świetnie godzi karierę z macierzyństwiem!